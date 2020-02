Continuam abertas inscrições para o Alagoano Sub-17

Seguem abertas até o dia 21 de fevereiro as inscrições de clubes para o Campeonato Alagoano da categoria Sub-17. As equipes interessadas em participar da competição devem protocolar ofício na sede da FAF de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h. Os clubes devem estar com situação regular junto à FAF e CBF. A previsão é que o Alagoano Sub-17 tenha início no mês de março.

Também é necessário que as equipes indiquem o estádio em que será mandante nos jogos da competição, sendo exigida a autorização para uso de forma oficial por parte do proprietário ou administrador, caso o estádio não seja próprio.

Deve ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 1.750,00, o que deverá ocorrer até o último dia do prazo estipulado para inscrições. Os clubes inscritos no Campeonato Alagoano Sub-17 temporada 2020 devem registrar ao menos 18 atletas, nascidos entre os anos de 2003 e 2006, cujos nomes devem estar publicados no BID da CBF até o último dia que anteceda a realização do Conselho Arbitral, como condição indispensável para a participação na competição.

Fonte: Ascom FAF