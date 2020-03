Contraprova de Jorge Jesus para coronavírus dá negativo

Alívio no Flamengo. A contraprova feita por Jorge Jesus para detectar a contaminação pelo coronavírus deu resultado negativo. A informação foi divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira.

– O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o Covid-19. O clube agradece pelo suporte de toda Nação Rubro-Negra ao Mister nos últimos dias – diz o comunicado rubro-negro.

No primeiro teste feito pelo Mister, o resultado havia dado “fraco positivo ou inconclusivo”, de acordo com o Flamengo. Uma contraprova foi feita pelo técnico na manhã de terça-feira.

Durante este tempo, Jorge Jesus ficou de quarentena em seu apartamento, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O treinador não apresentou sintomas do coronavírus ao longo destes dias e chegou a postar fotos nas redes sociais se exercitando.

No Flamengo, até o momento, apenas o vice-presidente de Embaixadas e Consulados, Maurício Gomes de Mattos, testou positivo. Ele segue em Brasília sendo tratado e já apresentou evolução. Todos os funcionários do departamento de futebol rubro-negro foram testados e apresentaram resultado negativo. Com o resultado de Jorge Jesus, ninguém mais precisará refazer o teste.

Ainda assim, o Flamengo suspendeu as atividades do futebol até a próxima segunda-feira, no mínimo. O Campeonato Carioca e a Libertadores também estão paralisados.

Fonte: Globoesporte