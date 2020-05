Controlar níveis de albumina e cálcio evita progressão da covid-19

Controlar os níveis de cálcio e albumina (uma proteína) no sangue no início dos sintomas da covid-19 pode evitar que a progressão da gravidade do quadro. É o que diz um estudo feito por pesquisadores da Mayo Clinic e publicado pelo periódico Gastroenterology. A pesquisa analisou os dados coletados de autópsias de pacientes que morreram por complicações do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e comparou com informações de pacientes que morreram após falência de órgãos causada pela liberação de ácidos graxos insaturados.

De acordo com os pesquisadores, o receptor do vírus no corpo humano, conhecido como ACE-2, aparece em células adiposas e pancreáticas que atuam liberando enzimas para quebrar a gordura; o problema é que, nesse processo, são liberados ácidos graxos insaturados que não apenas consomem o cálcio sérico e a albumina como também ferem os órgãos vitais, o que pode levar à morte. Suplementar esses dois nutrientes desde o início da infecção para manter os níveis normais desses dois nutrientes no organismo poderia, então, ajudar a neutralizar os ácidos graxos insaturados e evitar a falência de órgãos — oferecendo ao corpo do paciente um tempo precioso para combater a doença.

De acordo com o pesquisador Vijay Singh, da Mayo Clinic no Arizona, a descoberta pode prevenir os casos severos de covid-19 de forma simples, já que esse tipo de suplementação é seguro e pode ser facilmente colocada à prova em testes clínicos. Além disso, tanto o cálcio como a albumina são nutrientes facilmente encontrados para esse tipo de aplicação.

Fonte: Viva Bem