Convenção Municipal do MDB, em Penedo, acontecerá no dia 26 de janeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de Penedo-Alagoas, CONVOCA todos os seus filiados com direito a voto, para a Convenção Municipal a ser realizada em 26 de janeiro de 2021, nas dependências do Auditório da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada à Avenida Floriano Peixoto, nº 164, Centro Histórico, nesta cidade, com início às 09:00 horas e com término às 15:00 horas, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Diretório Municipal;

b) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Conselho de Ética e Disciplina Partidária

c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção Estadual, titular(es) e suplente(s);

d) Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos Membros titulares suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal.

OBSERVAÇÃO: Devido à pandemia da COVID-19 serão observados os Protocolos Sanitários em vigor.

