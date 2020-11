Copa Alagoas 2021 começará no dia 10 de janeiro

A Copa Alagoas 2021 já tem data para começar. A Federação Alagoana de Futebol e os clubes participantes definiram que a competição terá início no dia 10 de janeiro sendo disputada até o dia 20 de fevereiro, abrindo oficialmente o calendário do futebol alagoano da próxima temporada. Estão confirmadas a participação de ASA, CEO, CSE, Coruripe, Jaciobá e Murici e o campeão alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2020. A FAF convidou CSA e CRB para a disputa da Copa Alagoas e aguarda retorno dos dois clubes.

O formato de disputa será o mesmo desta temporada. Os clubes jogarão entre si apenas em partidas de ida. Os dois primeiros colocados farão a final em jogo único, com mando de campo do clube de melhor campanha na primeira fase. O campeão da Copa Alagoas 2021 garante uma vaga no Brasileiro da Série D em 2022, além de obter uma vaga para a seletiva contra o terceiro colocado do Campeonato Alagoano valendo uma vaga na Copa do Brasil em 2022.

A FAF divulgará em breve o regulamento e a tabela básica da Copa Alagoas, após o encerramento da segunda divisão, que termina em dezembro.

Fonte: FAF