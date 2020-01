CEO vence o Jaciobá e garante vaga na final da Copa Alagoas

Noite de quarta-feira (15) de muitas emoções pela Copa Alagoas. Duas partidas movimentaram o interior do Estado para definir o segundo finalista da competição. Melhor para o CEO, que venceu o Jaciobá por 2 a 0 e vai enfrentar o ASA na grande decisão, enquanto Murici e CSE ficaram no empate em 2 a 2.

No Estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios, o Murici, com o novo treinador, Elenilson Santos, marcou com Wagner e Soares, mas viu Etinho marcar duas vezes para o CSE e deixar tudo igual.

O resultado não ajudou nenhuma das equipes, que acabaram perdendo a oportunidade de chegar à grande decisão da Copa Alagoas, no próximo domingo em Arapiraca.

No segundo jogo da noite, o CEO jogou em casa, no Estádio Edson Matias diante do Jaciobá e fez o dever de casa. Beto e Jean Carlos marcaram e decretaram a vitória por 2 a 0, garantindo a equipe de Olho D’água das Flores na final diante do ASA, no próximo domingo, às 16h00 diante do ASA em Arapiraca.

por Paulo Chancey Junior – Minuto Esportes