Copa Alagoas começa no dia 12 de janeiro de 2022

A Federação Alagoana de Futebol divulgou o chaveamento oficial dos jogos da Copa Alagoas de 2022. A competição começaria no dia 09 de janeiro, porém, com a divulgação oficial do chaveamento, a data foi redefinida para o dia 12 de janeiro. Na edição deste ano, o ASA consagrou-se campeão ao derrotar o Coruripe. Para saber mais do regulamento da competição, clique aqui.

Na primeira rodada da Copa Alagoas, a divulgação oficial confirmou a participação de 14 Clubes na Competição. São eles: ASA, Desportivo Aliança, Jaciobá, Zumbi, Coruripe, Miguelense, Dimensão Saúde, CRB, CSE, Murici, Cruzeiro, CEO, FF Comercial e Dínamo.

Um detalhe que chama atenção é que CSA e Agrimaq não participarão da competição. Sobre o caso, o CSA se pronunciou em comunicado no dia 10 deste mês, dizendo que:

“Após reunião entre o Departamento de Futebol nesta sexta-feira (10), o Maior de Alagoas decidiu não participar da Copa Alagoas. Para a disputa da competição é preciso ter 10 atletas do sub-20 e 15 atletas da equipe profissional. Durante a Copa Alagoas, o time profissional estará fazendo a pré-temporada, o que inviabiliza disputar o torneio.

O Agrimaq, por sua vez, se comunicou com a Gazetaweb, através do seu presidente Marcelo Costa, justificando que o seu foco é na Segundona de 2022.

Segundo Marcelo, o time não irá participar da Copa Alagoas devido ao planejamento anual do clube que não englobou a competição, deixando assim, “a segunda divisão do Campeonato Alagoano como foco principal da equipe”.

O projeto de retorno das categorias de base será apresentado no mês de fevereiro e terá o comando de Marquinhos Mossoró.

Após o encerramento das sete primeiras rodadas, os quatro melhores colocados avançam para as quartas de final. Na sequência, os times vencedores jogam a semifinal e depois os vencedores das semi-finais se encontram para a grande final.

Após os confrontos terminados nesta rodada, os Clubes irão se preparar para uma nova rodada que acontecerá sempre entre os dias de sábado e domingo.

por Raphael Alves e Shelton Melo – Gazetaweb