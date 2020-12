Copa Alagoas começará no dia 31 de janeiro

Representantes dos clubes do Alagoano Série A estiveram reunidos nessa quarta-feira (09) com o presidente da Federação Alagoana, Felipe Feijó, e decidiram realizar alterações no formato de disputa e na data de início da Copa Alagoas 2021, que começará no dia 31 de janeiro. As mudanças foram discutidas em encontro no Hall da Fama, no Estádio Rei Pelé.

A Copa Alagoas ganhou um novo formato: os clubes serão divididos em dois grupos, enfrentando-se na mesma chave apenas em partidas de ida. Os dois primeiros classificados avançam para a semifinal em jogo único. O sorteio dos grupos ocorrerá na próxima sexta-feira (18) durante a reunião do Conselho Arbitral do Alagoano Série A 2021.

Os vencedores farão a final em partida única, com mando de campo a ser sorteado pela FAF. O campeão da Copa Alagoas garante uma vaga no Brasileiro da Série D em 2022, e se classifica para a seletiva valendo uma vaga na Copa do Brasil em 2022, contra o terceiro colocado do Campeonato Alagoano.

As mudanças no formato de disputa foram bem aceitas pela Federação. O motivo é que várias equipes precisam reformular o planejamento no início da temporada, bastante alterada em virtude do ano atípico, causado pela pandemia da covid-19. Inicialmente, a Copa Alagoas estava marcada para ter início no dia 10 de janeiro.

Todos os oito clubes da primeira divisão estiveram presentes. ASA foi representado por Ibn Pinto; Rodrigo Pastana e Lumário Rodrigues representaram o CSA; Thiago Paes esteve pelo CRB; José Wilker e Lucilo Brandão, representaram CEO e Jaciobá, respectivamente; Presidente do Murici, Geraldo Amorim, representou o Verdão da Zona da Mata; José Barbosa e Francisco Luiz, o França, representaram CSE e Coruripe, respectivamente.

Além do presidente Felipe Feijó, a FAF contou com as presenças do diretor Administrativo, Júnior Beltrão e do diretor de competições, Luciano Sampaio.

Fonte: FAF