Copa de Futebol Master atrai público para orla de Penedo

Jogadores de futebol que já atuaram profissionalmente ou praticam o esporte mais popular do Brasil como amadores reuniram-se em Penedo para participar da Copa Master promovida pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

No campo do Sinimbú, acompanhados pelo publico reunido no cais ou no entorno da praça de esportes revitalizada pela Prefeitura de Penedo, quatro times de veteranos mostraram talento no trato com a bola.

Representando a cidade anfitrião que celebra Bom Jesus dos Navegantes, o Sport Club Penedense e o Ramalhão, que substituiu o Santa Cruz na Copa que trouxe o Cruzeiro (Arapiraca) e o Internacional (Palmeira dos Índios) para o evento esportivo festivo.

A primeira partida terminou com vitória do Penedense sobre o Cruzeiro por 2 x 1. Em seguida, o Internacional derrotou o Ramalhão por 1 x 0. Enquanto os vencedores aguardavam para o confronto final, as outras equipes decidiam o terceiro lugar.

O maior poderio ofensivo e a categoria de jogadores do nível de Luizinho Maradona e de Farley conseguiu impor a derrota ao Cruzeiro que venceu o Ramalhão por 2 a 1.

O gol do time penedense foi marcado por Aerton Reis, comemorado ainda em campo com Joãozinho do Alagoas da Sorte, aniversariante do dia e amigo de longa data do atacante.

O confronto final colocou em campo mais atletas conhecidos do torcedor alvirrubro, entre eles Marcos Bala, Rogério, Careca, Evanílson e Ricardo Perucaba.

Pelo time de Palmeira dos Índios, destaque para o bom entrosamento da equipe que usou colete laranja para diferenciar o uniforme que tem as mesmas cores do Penedense e a vitalidade do seu camisa 10, talento nato com 70 anos de idade.

Geraldo Roberto Gomes, mais conhecido por Bebé, jogou a maior parte das duas partidas, distribuindo o jogo ou se posicionando pela direita do seu time, apesar de ter um marcopasso no coração e alguns dedos do pé esquerdo amputados.

Bebé lamenta não ter tido oportunidade de seguir carreira profissional em sua juventude, atuando pelo CSE, mas nem por isso deixou de ser um desportista, inclusive com três edições da Corrida São Silvestre em seu currículo.

O mais veterano entre todos os participantes da Copa Master recebeu o troféu de segundo colocado das mãos do Secretário de Esportes, Juca Vasconcelos. A taça leva o nome do massagista Piaba, profissional conhecido do torcedor ribeirinho.

O Internacional perdeu por dois a zero, jogo disputado no final da tarde, com refletores acessos e muita pressão sobre a arbitragem porque a vontade de vencer não muda, mesmo em partidas amistosas.

Evanílson e André Saúde fizeram os gols da vitória do Penedense, que levou a taça Luiz Bodão – outro desportista penedense homenageado na Copa –, troféu entregue pelo Vereador Irmão João, incentivador do futebol amador no município.

