Copa do Brasil: CRB conquista o maior triunfo de sua história

O CRB conquistou nesta quarta a vitória mais importante de sua história. Nada se compara com esse jogo contra o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil.

Em São Paulo, o Galo venceu um fortíssimo adversário no tempo normal por 1 a 0, gol de Ewandro, e carimbou a vaga nos pênaltis, por 4 a 3. Marcou ainda a passagem desses jogadores pelo clube.

Daqui a algumas décadas, os torcedores vão recitar essa escalação para encerrar qualquer discussão sobre a grandeza do CRB.

E o goleiro Diogo Silva foi o destaque. Nesta quarta, o Palmeiras bombardeou o Galo durante a partida, e o camisa 12 fechou a trave. Por cima, por baixo, pelos lados.

Nos pênaltis, o goleiro pegou dois, viu Luiz Adriano acertar a trave e ainda executou uma cobrança perfeita, deslocando Weverton.

O gol mágico

O gol histórico do CRB no tempo normal saiu aos cinco minutos do primeiro tempo. Esse lance vai ser também lembrado pelos regatianos como o gol de Maradona contra a Inglaterra, na Copa de 1986.

Diogo Silva esticou a bola para o ataque, e Hiury disputou a jogada com Victor Luís. A bola sobrou para o meia Diego Torres, que enfiou sem olhar para Ewandro, enganando a defesa do Palmeiras. O atacante dominou na área, tocou na saída de Weverton e balançou a rede do Allianz Parque.

A escalação

O CRB eliminou o Palmeiras com: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick (Carlos Jatobá) e Diego Torres; Erik (Calyson), Ewandro (Dudu) e Hyuri. Técnico: Allan Aal.

