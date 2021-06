Copa do Brasil: Cruzeiro é eliminado fora e demite técnico

Felipe Conceição não é mais o técnico do Cruzeiro. A informação foi revelada pelo presidente celeste, Sérgio Santos Rodrigues, após a eliminação da equipe para o Juazeirense, na terceira fase da Copa do Brasil. Posteriormente, o perfil oficial do clube confirmou a saída nas redes sociais.

— Tenho que pedir desculpas à torcida do Cruzeiro. É inadmissível que seja eliminado da Copa do Brasil. Claro que existem diversas adversidades, com outras coisa. Temos que corrigir o rumo, no começo, enquanto tem tempo. Conversamos com o Felipe e demos a descontinuidade dele. Agradeço ao Felipe, pelas conversas, mas, infelizmente, a performance não era a esperada — afirmou o presidente.

Fonte: GE