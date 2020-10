Copa do Brasil terá Fortaleza de Ceni x SPFC nas oitavas

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil estão definidos. Os duelos foram confirmados em sorteio realizado pela CBF na manhã de hoje.

Um dos destaques desta fase será o confronto entre o Fortaleza, comandado por Rogério Ceni, e o São Paulo. Atual campeão, o Athletico-PR vai enfrentar o Flamengo. Juventude e Grêmio fazem o duelo regional das oitavas de final.

Como ficaram os confrontos

Santos x Ceará*

Juventude* x Grêmio

Botafogo x Cuiabá*

Fortaleza x São Paulo*

Flamengo* x Athletico-PR

Atlético-GO x Internacional*

Palmeiras* x Red Bull Bragantino

Corinthians x América-MG*

*Fará o segundo jogo como mandante

As partidas serão realizadas nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro.

Os times que avançarem às quartas de final vão receber R$ 3,3 milhões em premiação.

Mudança no sorteio e no chaveamento

A grande novidade no sorteio deste ano foi que não houve divisão por potes para definição dos jogos. Desta maneira, tanto os times que já estavam na competição como os que entraram somente a partir das oitavas poderiam se enfrentar. Neste último grupo estão as equipes que disputam a Libertadores, além dos campeões de 2019 da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste.

Além disso, não há chaveamento para a sequência da competição. Assim, um novo sorteio será realizado para definir os confrontos das quartas de final.

Fonte: Terra