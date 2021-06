Copa do Brasil: veja todos os classificados para as oitavas de final

Com a vitória do Flamengo em cima do Coritiba na noite desta quarta-feira, estão definidos os 16 clubes que avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio desta fase está marcado às 16h (de Brasília) da próxima terça-feira, e não há divisão de potes, ou seja, todas as equipes poderão se enfrentar.

Os mandos de campo também serão sorteados. A princípio, as partidas estão previstas para os dias 28 de julho e 4 de agosto. A partir das oitavas de final da Copa do Brasil há o árbitro de vídeo.

Das equipes classificadas, 10 são da Série A, três da Série B, um da Série C e dois da Série D. As oitavas de final da Copa do Brasil contam com jogos de ida e volta, assim como a anterior, e sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Atual campeão, o Palmeiras foi eliminado na terceira fase, ao cair para o CRB nos pênaltis.

Confira todos os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil:

ABC

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

CRB

Criciúma

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Juazeirense

Santos

São Paulo

Vasco

Vitória