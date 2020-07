COPA DO NORDESTE: Bahia derrota o Confiança e encara o Ceará na final

O Bahia está na final da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor bateu o Confiança por 1 a 0, com gol marcado por Daniel.Na grande final, o Tricolor mede forças com o Ceará. O primeiro jogo será no sábado e a volta na próxima terça-feira.

O jogo

A semifinal foi em marcha lenta. Desde os minutos iniciais, Bahia e Confiança não conseguiam produzir e os goleiros não tinham trabalho.

Com um pouco mais ‘ousadia’ no ataque, o Tricolor teve a sua única oportunidade nos pés de Fernandão, que tentou completar o cruzamento de carrinho, mas não aproveitou.

Na etapa final o ritmo mudou um pouco graças ao Confiança, que apostou em Thiago Ennes e o lateral foi a válvula de escape. Em uma descida de qualidade, ele colocou na cabeça de Rafael Vila, que assustou.

Nos minutos finais, com o Tricolor um pouco mais exposto na defesa, Mikael saiu na grande área, porém o chute foi travado em cima da hora pelo zagueiro.

Quando parecia que o jogo seria decidido nos pênaltis, Daniel recebeu na intermediária e soltou a bomba para marcar o gol e colocar o Bahia na grande final.

Fonte: LANCE