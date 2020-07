Copa do Nordeste: Confiança elimina o Santa Cruz e está na semifinal

O Confiança é semifinalista da Copa do Nordeste. Após o empate sem gols nos 90 minutos, o time azulino levou a melhor na disputa de pênaltis. Na próxima fase, a equipe espera o vencedor do confronto Bahia vs Botafogo-PB.

A etapa inicial teve o domínio do Confiança. Bem postado dentro das quatro linhas, o time azulino deu o ritmo do confronto e não dava espaço ao adversário. O grande problema foi a pouca efetividade na hora de concluir as jogadas, fato que deixou o placar inalterado.

A resposta do Santa Cruz só veio nos minutos finais. No cruzamento de Victor Rangel, a bola sobrou limpa com Pipico, mas o centroavante mandou para fora do gol.

Na etapa final o panorama do confronto mudou. O Santinha voltou melhor e colocou o adversário no campo defensivo. Com volume de jogo, o gol pernambucano parecia questão de tempo.

Na melhor oportunidade, Willian Alves cabeceou e a bola beijou o pé da trave. Pouco depois, Pipico novamente ganhou da zaga e carimbou o poste. Na sobra, Victor Rangel isolou.

Nos minutos finais, o Confiança teve a grande oportunidade de marcar o gol da vitória. Gorne recebeu em velocidade e cruzou para Danilo Pires, que se esticou todo, mas não completou para o gol.

Pênaltis

Na marca da cal, o Confiança converteu as quatro cobranças. Já o Santinha falhou com Pipico e Patrick Nonato e deu adeus a competição.

Fonte: LANCE!