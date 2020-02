Copa do Nordeste: CRB empata por 1×1 com o América-RN

O CRB viajou até Natal para enfrentar o América-RN, neste sábado (15). Embalado pelo ótimo resultado dentro de casa, quando venceu o ASA por 4 a 0, valendo pelo Alagoano, o Galo não conseguiu mais do que um empate por 1 a 1 contra a equipe do América.

A equipe comandada por Marcelo Cabo até saiu na frente do placar e teve as melhores chances do jogo, mas depois de um deslize da zaga, após a cobrança de falta de Michael, o atacante Wellington Pernambucano marcou de cabeça para o time da casa.

O CRB volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 19:15, contra o Paysandu, em Belém. A partida será pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Leônidas Sodré de Castro.

Já o América-RN, enfrentará o ABC, pela primeira partida da final do Campeonato Potiguar. O jogo será na quarta (19), às 20:30, no Estádio Maria Lamas Farache.

por Luiz Caldas/Gazetaweb