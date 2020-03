Copa do Nordeste: CRB perde por 3×2 para o Náutico e se complica

O CRB recebeu o Náutico, no Estádio Rei Pelé, na noite desta quarta-feira (4), em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Em jogo disputado e recheado de gols, a equipe pernambucana fez 3×2 em cima do Galo.

O Timbu chegou a abrir o placar com Luanderson, viu o Regatas empatar, com Luidy, e até virar, com Longuine, mas foi atrás e fez mais dois, com Jean Carlos e Jorge Henrique. O triunfo fez o Náutico chegar à vice-liderança do grupo B, com 11 pontos, enquanto o alvirrubro, com 5 pontos, cai para a sexta colocação.

O Galo volta a entrar em campo, dessa vez pelo Campeonato Alagoano, neste sábado (7), contra o CEO, às 17 horas, no Estádio Rei Pelé. Já o Timbu joga pelo Pernambucano, no domingo (8), contra o Retrô FC, às 16 horas, nos Aflitos.

por Debora Rodrigues/Gazetaweb