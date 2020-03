Copeve publica lista preliminar da análise de atendimento especial para prova do Concurso de Penedo

Mais uma etapa do concurso público lançado pela Prefeitura de Penedo é concluída pela empresa responsável pelo certame, o Núcleo Executivo de Processos Seletivos – denominado de Copeve – da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Seguindo o cronograma do calendário previsto no edital nº 01/2020, a Copeve divulgou nesta segunda-feira, 30 de maio, a relação preliminar dos inscritos que solicitaram atendimento especial para o dia da prova objetiva do concurso que oferta mais de 200 vagas, oportunidade de emprego para cargos de nível médio e superior.

Confira a lista clicando aqui

De acordo com os dados que constam no documento publicado no portal eletrônico da Copeve, a maioria dos candidatos com pedido indeferido simplesmente não entregou o respectivo requerimento.

Ainda de acordo com o edital do concurso da Prefeitura de Penedo, o prazo para recurso contra a relação preliminar de requerimentos de atendimento especial será aberto amanhã e concluído na quarta-feira (01/04).

A relação definitiva da análise dos requerimentos para atendimento especial no dia de realização da prova objetiva do concurso está prevista para ser publicada pela Copeve em 14 de abril.

por Fernando Vinícius – Decom PMP