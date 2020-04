Coren-AL diz que 23 profissionais de enfermagem estão com Covid-19

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Coren-AL) divulgou nesta quarta-feira (29) que 23 profissionais da enfermagem estão com Covid-19. No total são 105 profissionais afastados do trabalho, os 23 com a doença e 82 com suspeita.

Os 105 casos são de auxiliares, técnicos e enfermeiros. De acordo com o conselho, os dados foram registrados até a terça-feira (27).

O Coren-AL disse que a situação pode ser ainda mais grave, porque os dados não refletem a atual situação vivida no estado, e que muitas instituições de saúde ainda não repassaram seus dados.

O Coren-AL solicitou aos enfermeiros responsáveis técnicos de todas as instituições de saúde do estado que comuniquem o caso de qualquer profissional afastado com suspeita, internado e/ou óbito confirmado por Covid-19.

“Estamos vigilantes, garantindo o direito do profissional de enfermagem exercer sua profissão com segurança para si e para sociedade”, afirmou o presidente do Coren-AL, Renné Costa, que também destacou a importância do controle sobre a expansão da doença entre os profissionais de enfermagem em Alagoas.

