Corinthians não paga conta e Parque São Jorge fica sem luz

O Corinthians não efetuou o pagamento da última conta de luz e teve a energia cortada no Parque São Jorge.

O clube tem geradores de energia elétrica, mas o auxílio não tem sido suficiente para evitar prejuízo a estoques de lojistas que precisam armazenar produtos em freezers e geladeiras.

O Parque São Jorge está fechado aos associados

A Gazeta Esportiva entrou em contato na noite deste sábado com André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão. O diretor administrativo do Corinthians disse que foi pego de surpresa com a informação, pois participou de uma live ao lado de Vampeta, na sexta-feira, justamente no Parque São Jorge.

Após averiguar os fatos, o dirigente confirmou à reportagem o corte da energia e explicou que o clube não recebeu a conta referente a março e, por isso, houve o problema.

A promessa é de que na segunda-feira tudo será resolvido.

Desde 25 de março, por decisão da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), está suspenso o corte no fornecimento de energia elétrica de consumidores residenciais urbanos e rurais e também de atividades essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O Parque São Jorge, no entanto, não figura entre os beneficiários desta determinação. Ou seja, enquanto não efetuar o pagamento, o clube seguirá no escuro.

A situação só não está causando transtornos maiores pelo fato do Parque São Jorge estar fechado desde o dia 18 de março em mais uma medida de prevenção adotada para a contensão da propagação do novo coronavírus.

Fonte: Terra