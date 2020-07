Corinthians vence Bragantino para avançar à semifinal

O Corinthians contou com um gol relâmpago e a estrela do ídolo Jô para vencer o Bragantino por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Morumbi, eliminar o melhor time da primeira fase do Campeonato Paulista e avançar à semifinal do torneio para enfrentar o Mirassol. Éderson, com menos de 30 segundos, abriu o placar em falha de Júlio César. Jô, mesmo longe da forma ideal, mostrou ser decisivo e definiu a classificação com um gol de cabeça. O Bragantino, sensação do campeonato e que ainda não havia perdido para os grandes, decepcionou. O Timão, por sua vez, cresce: após a pausa, são três jogos, três vitórias e nenhum gol sofrido.

Com a vitória por 2 a 0, o Corinthians passou a ter a segunda melhor campanha geral e vai enfrentar o Mirassol, terceiro colocado entre os quatro semifinalistas. O jogo único da semifinal será no domingo, em Itaquera, em horário a definir (16h ou 19h).

Fonte: Globoesporte