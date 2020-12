Corinthians vence o Botafogo e se aproxima do G6

O Corinthians entrou, de fato, na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. O Timão foi até o Estádio Nilton Santos e derrotou o Botafogo por 2 a 0 neste domingo, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juan Cazares, com o primeiro gol pela equipe paulista, e Mateus Vital marcaram os gols do duelo.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 39 pontos e subiu para a 8ª colocação. O Palmeiras, que ainda joga na rodada, é o sexto colocado, com 41. O Timão se aproxima de vez da zona de classificação por uma vaga na próxima Taça Libertadores.

O Botafogo, por outro lado, segue o drama contra a zona de rebaixamento. A equipe continua com 23 pontos, na 19ª colocação, e vê o Bahia, primeiro time fora do Z4, com cinco pontos de diferença. A “boa notícia” é que nenhum dos concorrentes na degola venceram as respectivas partidas na rodada – com exceção do Goiás.

As equipes, agora, pensam em 2021. O Botafogo volta aos gramados no dia 6 de janeiro, uma quarta-feira, para enfrentar o Athletico Paranaense no Estádio Nilton Santos, às 19h15, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra em campo no mesmo dia, mas às 21h30, no clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Fonte: Terra