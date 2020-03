Corinthians vende Pedrinho ao Benfica por mais de R$ 100 mi

O Corinthians confirmou a venda do meia-atacante Pedrinho ao Benfica, de Portugal. O jovem jogador, de apenas 21 anos, estava na Europa desde a semana passada para realizar exames médicos e assinar com sua nova equipe, mas retorna nesta quinta ao Brasil. O clube de Lisboa desembolsará 20 milhões de euros (R$ 105,89 milhões na cotação atual) pela totalidade dos direitos econômicos do atleta.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que concluiu a negociação junto ao SL Benfica, de Portugal, e aceitou a proposta para a venda do atleta Pedrinho”, escreveu o clube do Parque São Jorge em nota divulgada à imprensa e aos torcedores na manhã desta quarta-feira.

Nascido em Maceió, Alagoas, Pedrinho chegou ao Corinthians aos 14 anos de idade e fez toda a categoria de base no Timão. Em 2017, chegou ao elenco da equipe profissional sob o comando de Fábio Carille. O Timão detinha 70% dos direitos econômicos do meia-atacante e o restante pertencia ao seu empresário Will Dantas.

Além dos 20 milhões de euros, há uma cláusula no contrato de venda do jogador que permite ao Corinthians receber mais 2 milhões de euros por metas alcançadas pelo atleta no Velho Continente. Embora elas não tenham sido divulgadas, tem relação com número de jogos, número de gols e conquistas com a equipe principal do Benfica.

Pedrinho e seu agente retornam ao Brasil na próxima quinta-feira e o jogador se reapresenta imediatamente ao técnico Tiago Nunes. No acordo costurado entre as diretorias dos dois clubes, ficou liberada a participação do atleta até o fim do Campeonato Paulista. Vale lembrar que o time alvinegro está em uma situação delicada no Grupo D e pode ser eliminado ainda na fase de grupos.

Fonte: Terra