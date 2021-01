Corinthians vive surto de Covid com 10 jogadores infectados

O elenco do Corinthians foi atingido por um surto de coronavírus. Na manhã desta quarta-feira, dez jogadores testaram positivo para a Covid-19.

Os atletas infectados são: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó.

Todos eles estão assintomáticos e foram afastados do elenco alvinegro. Os jogadores cumprirão quarentena de dez dias e, assim, serão desfalques nas partidas contra Bahia, nesta quinta-feira, e Ceará, na próxima quarta. É possível que, pela falta de treinamentos, eles percam o duelo contra o Athletico-PR, em 7 de fevereiro.

– Provavelmente temos casos de reinfecção, mas ainda vamos fazer esse estudo mais detalhado. Deu esse número aumentado de casos positivos porque estamos vivendo um aumento de casos no Brasil inteiro, com colapso em várias locais, e como fazemos muitos testes no Corinthians já sabíamos que poderia acontecer algo neste sentido por esse aumento de casos da segunda onda neste mês de janeiro – afirmou o médico do clube, Ivan Grava.

Dentre os atletas infectados, apenas Ramiro vinha sendo titular do Corinthians. Sem ele, Cantillo ou Camacho devem voltar a ter chances no duelo desta quinta-feira.

Nesta quarta, o técnico Vagner Mancini ainda perdeu o meia Cazares, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita.

Além dos dez jogadores que testaram positivo para Covid-19 e de Cazares, Vagner Mancini não poderá contar Com Otero e Léo Natel diante do Bahia. A dupla está suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Com os desfalques de Walter e Guilherme Castellani, o jovem Matheus Donelli deve assumir o posto de reserva de Cássio.

Uma provável escalação corintiana para enfrentar o Bahia é: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Gabriel Pereira (Camacho); Jô.

Fonte: GE