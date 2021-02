Coritiba marca no final e vence o Palmeiras

Em partida atrasada da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba marcou nos minutos finais e venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com a vitória, o Coxa, matematicamente rebaixado na rodada anterior, segue na vice-lanterna do Brasileirão com 31 pontos. O Verdão permanece com 56 pontos, em 6º lugar no torneio.

O próximo desafio da equipe de Abel Ferreira é na sexta-feira (19), no clássico Choque-Rei contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi. Já a equipe de Gustavo Morínigo irá fazer sua última partida do campeonato jogando em seus domínios no sábado (20), contra o Ceará.

Fonte: Terra