CoronaVac tem eficácia geral de 50,38%, diz Butantan

A CoronaVac, vacina contra covid-19 do laboratório chinês Sinovac, tem uma eficácia geral de 50,38% apontada em estudos clínicos de Fase 3, disse nesta terça-feira o Instituto Butantan, que liderou os testes com o imunizante no Brasil.

O número confirma que a vacina está acima dos 50% requeridos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) para considerarem um imunizante viável.

Na semana passada, o Butantan havia anunciado que a eficácia da CoronaVac era de 78%, mas nesta semana esclareceu que aquele dado se referia à eficácia clínica da vacina, não à sua eficácia geral, que considera toda a população incluída no estudo clínico, incluindo casos assintomáticos.

O presidente do Butantan, Dimas Covas, afirmou na segunda-feira que a CoronaVac tem 78% de eficácia contra casos leves de Covid-19 e 100% contra casos graves e moderados da doença.

O Butantan, que está envasando doses da CoronaVac em suas instalações, já tem 10,8 milhões de doses da vacina no Brasil e deu entrada com um pedido de autorização para uso emergencial junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O instituto também fechou acordo para vender 46 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde, com a opção de mais 54 milhões de doses, para serem incluídas no Programa Nacional de Imunização.

