Coronavírus atrapalha calendário e causa adiamento de novela de Gloria Perez

A novela de Gloria Perez, antes prevista para abril de 2021, acabou adiada. À coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a autora lamentou: “O coronavírus desorganizou o calendário”. O novo folhetim de Gloria, ainda sem título divulgado, está em fase de pesquisas. Não há, até o momento, data prevista para a estreia.

A expectativa inicial era de que Amor de Mãe chegasse ao fim em maio. A substituta Um Lugar ao Sol, primeira empreitada de Lícia Manzo no horário das 21h, estava prevista para o próximo dia 25. Com isso, Olho Por Olho, escrita por João Emanuel Carneiro, entraria no ar em novembro.

Gloria Perez está fora do ar desde a conclusão de A Força do Querer (2017), um dos maiores sucessos das 21h nos últimos tempos – atingindo 50 pontos no capítulo final (20 de outubro).

A autora chegou à Globo no final da década de 1970, cumprindo a função de pesquisadora em novelas como Marron-Glacé (1979), de Cassiano Gabus Mendes. Caiu nas graças de Janete Clair ao escrever um episódio, nunca gravado, da série Malu Mulher (1979). Tornou-se colaboradora da esposa de Dias Gomes em seu último trabalho, Eu Prometo (1983).

Demonstrou habilidade na condução da reta final do folhetim, após a morte de Janete. No ano seguinte, dividiu com Aguinaldo Silva a autoria de Partido Alto (1984). Foi sozinha até o fim, em razão da saída, motivada pelas rotinas diferentes de trabalho, do colega. Seguiu para a Manchete em 1987, assinando Carmem. A volta à Globo se deu com um antigo projeto: Barriga de Aluguel (1990).

Perez também respondeu pelas minisséries Desejo (1990), Hilda Furacão (1998) e Amazônia – De Galvez a Chico Mendes (2007). Ainda, a série Dupla Identidade (2014). Nas novelas De Corpo e Alma (1992), Explode Coração (1995), O Clone (2001), América (2005) e Salve Jorge (2012) debateu temas como transplantes de órgãos, crianças desaparecidas, dependência química, imigração ilegal e tráfico de pessoas.

No Twitter, Gloria Perez deu a entender que sua próxima novela tratará da inteligência artificial: “Um mundo novo nascendo. É difícil e bonito viver a transição. O mundo que nos formou já não existe. Você tem duas opções: embarca ou fica na estação, olhando o trem passar. Devolve o bilhete! Eu embarco. E quero muito falar sobre isso!”. Ela adiantou mais detalhes sobre a trama em entrevista exclusiva ao RD1.

Fonte: RD1