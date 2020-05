Coronavírus deve infectar personagens da novela “Amor de Mãe”

A pandemia do novo coronavírus tem tudo para ser abordada na novela “Amor de Mãe” assim que o folhetim das nove retornar ao ar – a história foi suspensa no dia 20 de março quando deu lugar à reprise de “Fina Estampa”. “Certamente, alguns personagens podem ser infectados”, contou Manuela Dias, autora da trama, ao colunista de TV Daniel Castro nesta segunda-feira (11). Um primeiro cenário indica que as gravações devem ser retomadas em julho, fazendo “Amor de Mãe” voltar à grade de programação no mês seguinte.

‘Lurdes seguirá mãe carinhosa’, afirmou autora da novela

A autora deixou claro que a abordagem da Covid-19 não é ainda totalmente certa. “O que posso dizer no momento, esse é o meu estado: colocar o coronavírus na novela”, frisou. Manuela afirmou ainda que Lurdes (Regina Casé) seguirá uma mãe carinhosa na retomada da trama adaptada, claro, ao atual momento. “Nada vai mudar a Lurdes como ela é (…). Mesmo que precisemos fazer ajustes para seguir o protocolo, acho que Lurdes seguirá sendo amorosa com os filhos”, explicou.

Autora de ‘Amor de Mãe’ definiu Thelma: ‘Vilã que temos dificuldade em amar’

Para quem não lembra, antes de ser interrompida a trama mostrou mais uma vez a babá sendo enganada por um falso Domênico, seu filho perdido, em armação de Thelma (Adriana Esteves), que cometerá um segundo assassinato. “Ela é uma personagem que me fascina. Acho que estávamos muito acostumados a vilões ardilosos, adoráveis, com uma pitada de humor, ligados ao excesso de alguma forma, e a Thelma é uma vilã daquelas que temos dificuldade em amar”, definiu.

Autora defendeu Thelma da novela: ‘Não é má’

E a novelista afirma que Thelma não tem freio. “Não é uma pessoa má, mesmo que faça maldades. A tragédia dela está justamente em ser boa. Ela quer o bem de todos, mas existe uma única coisa que ela não admite: a possibilidade de perder Danilo (Chay Suede)”, indicou. “A fase 1 da novela parou em um momento de ruptura pra personagem: ela matou uma pessoa. Ela cruzou a linha. A partir daí, tudo é possível. Podemos esperar tudo de Thelma. Tudo mesmo”, garantiu.

Ator da novela ‘Amor de Mãe’ morreu de infarto

Intérprete do Gabo, o ator Filipe Duarte morreu no último dia 17 aos 46 anos vítima de um infarto fulminante. Na história, ele fazia par com Adriana Esteves. “Excelente parceiro de trabalho. Ótimo ator, gentil, afetuoso… O tempo que convivemos, falávamos muito de nossas famílias, e era comovente ouvi-lo falar da esposa e filha. Um homem extremamente apaixonado pela família”, destacou a atriz.

Por Guilherme Guidorizzi / com Terra