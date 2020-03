Coronavírus: Escolas da rede privada de Penedo antecipam recesso escolar

As escolas particulares de Penedo, diante da situação de risco para alunos e familiares, tomando medidas preventivas ao Coronavírus, seguindo as recomendações das autoridades de saúde do Estado de Alagoas e do Sindicato das Escolas, decidiram, em reunião extraordinária, antecipar o recesso escolar a partir do dia dezenove de março (19/03) à dois de abril (02/04) do ano em vigor. Portanto, as atividades escolares estarão suspensas neste período.

* Colégio Sagrado Coração de Jesus

* Colégio Diocesano de Penedo

* Colégio Imaculada Conceição

* Colégio Nossa Senhora de Fátima

* Escola Nossa Senhora Auxiliadora

* COOPEPE

* Escola de Educação Básica Espaço Educar

* Escola de Educação Básica Irmão Francisco

* Escola de Educação Básica Pequeno Polegar

por divulgação