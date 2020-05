Coronavírus: Sobe para 34 o número de casos confirmados em Penedo

O boletim epidemiológico deste sábado 30, informa novo aumento de casos confirmados de Covid-19 em Penedo. O número passou de 26 para 34 de ontem para hoje, um aumento de oito casos.

Com relação a quantidade de casos por bairro, a maior parte está localizada no Bairro Dom Constantino que inclui diversas localidades da parte alta de Penedo, com 10 casos de Covid- 19, seguido pelo bairro de Santa luzia com 09 casos e 04 estão localizados no Centro, conforme tabela a seguir.

Já os casos monitorados permanecem em 104 ocorrências,. As demais estatísticas contidas no boletim epidemiológico produzido pela SEMS (Secretaria Municipal de Saúde), com dados da Sesau Alagoas são os seguintes: 06 suspeitos, 06 recuperados, 02 óbitos e 58 descartados.

A Prefeitura de Penedo orienta a população a permanecer em casa como forma de prevenção a propagação ao novo Coronavírus, usar máscara sempre ao sair e realizar a higienização correta das mãos, são outras medidas preventivas que devem ser adotadas.

Alagoas

Em todo o estado os casos de Covid-19 também deram um salto, totalizado agora 9223 caso confirmados, com 424 óbitos e 5292 pessoas recuperadas (curadas) de Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde mantém o serviço de orientação SOS Covid (99912-3351), para fornecer informação especializada sobre a doença, contato exclusivo pelo aplicativo Whatsapp.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)