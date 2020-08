Uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta na quinta-feira (20) com sinais de violência sexual no Conjunto Aprígio Vilella, no Benedito Bentes, em Maceió.

De acordo com militares do 5º Batalhão, a vítima foi encontrada despida, com um ferimento no olho esquerdo e marcas de esganadura no pescoço.

Nenhum criminoso foi localizado.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL