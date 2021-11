Corpo de criança de 12 anos que se afogou é encontrado em barragem em Arapiraca

O corpo de uma criança de 12 anos foi encontrado nesta quinta-feira (11) em uma barragem em Arapiraca, município do Agreste de Alagoas. Miguel Henrique da Silva, de 12 anos, estava desaparecido desde essa quarta (10), quando mergulhou no local conhecido como Bica do Nestor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi retirado da água por volta das 13h.

Ainda segundo os bombeiro, Miguel e mais duas crianças foram brincar e mergulhar na barragem. Testemunhas contaram que viram o menino se afogando, mas não conseguiram salvá-lo. Os bombeiros foram chamados e constataram que o menino havia desaparecido na água.

As buscas pelo corpo da criança começaram por volta das 18h de quarta.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do menino. A família e a Polícia Militar também estiveram na região.

Fonte: G1/AL