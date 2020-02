Corpo de filha de delegado é localizado em trecho do São Francisco em Sergipe

Foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (31) o corpo de Mariana Torres, filha do delegado Cícero Torres, que desapareceu na noite de quarta no Rio São Francisco. O corpo foi localizado às margens do rio, no povoado Borda da Mata, em Canhoba, interior de Sergipe.

A informação foi confirmada ao TNH1 pelo major Kelton, do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). Segundo ele, o corpo foi reconhecido por um policial civil amigo da família, que foi ao local. “O pai da vítima já foi informado”, acrescentou o major.

O Corpo de Bombeiros estava com uma aeronave nas buscas, que deve retornar ao quartel de Arapiraca para levar um familiar até o local.

Como o corpo foi encontrado em uma região pertencente ao Estado de Sergipe, a liberação está sendo intermediada entre as secretarias de Estado de Sergipe e Alagoas.

com Canhoba FM