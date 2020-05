Corpo de homem é encontrado em córrego no Poço

O corpo de um homem de 30 anos foi resgatado de um córrego próximo ao Vale do Reginaldo, no bairro Poço, na manhã deste domingo, 24. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, os agentes de salvamento foram deslocados para a Rua Diegues Junior, onde encontraram o cadáver dentro do córrego. Populares que moram na via não souberam informar como o corpo apareceu no local.

Após a retirada, o cadáver foi deixado aos cuidados da Polícia Militar, que aguardou a chegada dos profissionais do IML. Na sede do órgão, ele vai passar por exame de necropsia e o motivo do óbito será descoberto.

Peritos do Instituto de Criminalística também receberam o chamado para a ocorrência.

