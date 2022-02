Corpo de jovem é encontrado boiando no Rio Coruripe

O corpo de um jovem, identificado como José Willamys Oliveira da Silva, de 24 anos, foi encontrado, nesta segunda-feira (7), boiando no Rio Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas.

De acordo com informações da Perícia Oficial, o corpo do homem foi localizado por um pescador da região, que viu o corpo boiando e o retirou da água, nas imediações da primeira ponte (conhecida como antiga Ilha das Cobras).

Segundo informações de moradores da cidade, o jovem residia no bairro Estiva, próximo ao pesque e pague, com o irmão. A suspeita inicial é que, por ele ser dependente químico, ele tenha caído no rio e se afogado.

O corpo segue na beira do rio aguardando apoio policial para verificação da situação. O Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia Oficial já foram acionados.

