Corpo de jovem é encontrado esquartejado e queimado em matagal em Rio Largo

O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado esquartejado e queimado na sexta-feira (3) em um matagal no bairro Cruzeiro do Sul, no muinicípio de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. De acordo com a polícia, o suspeito de cometer o crime é um adolescente de 17 anos, que foi apreendido.

A vítima foi identificada como Jadson Domingos da Silva.

Uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar esteve no local e constatou o crime. Não há informações sobre o que motivou o homicídio.

Os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL