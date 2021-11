Corpo de Marília Mendonça é enterrado após cortejo em Goiás

O corpo da cantora Marília Mendonça foi enterrado no final da tarde deste sábado, 6, no cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em uma cerimônia fechada para familiares e amigos. A artista morreu na sexta-feira, 5, em um acidente aéreo em Minas Gerais. O corpo de Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor de Marília, também foi sepultado no mesmo local. Além da cantora e do seu tio, o acidente também vitimou outras três pessoas.

Os caixões foram transportados até o cemitério em um carro do Corpo de Bombeiros, que percorreu um trajeto de 12 km desde a Goiânia Arena, onde ocorreu o velório.

O cortejo dos corpos contou com uma longa fila de carros e muitas pessoas em cima de pontes e nos acostamentos das vias do caminho. Os fãs se aglomeraram pelas ruas na tentativa de prestar uma última homenagem para a cantora de 26 anos.

Uma multidão de fãs seguiu o comboio, e cantores famosos, como Henrique e Juliano, e Maiara e Maraísa, além de Murillo Huff – pai do filho de Marília, acompanharam o caixão em cima do carro da viatura dos Bombeiros.

O velório da ‘rainha da sofrência’ foi marcado por muita emoção. Durante toda a tarde, fãs e amigos da artista prestaram suas últimas homenagens. Para acesso ao local, uma fila quilométrica com milhares de pessoas se formou. Alguns viajaram quilômetros e até dormiram na entrada do ginásio para poder dar o último adeus.

O velório teve início por volta de 13 horas. Ônibus com equipes de vários artistas estacionaram nos arredores do ginásio. Marcaram presença no velório outros nomes do ritmo sertanejo como Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano e Di Paullo e Paulino.

Decorado com mais de 60 coroas de flores enviadas por amigos e familiares, o clima do local era de luto e muito respeito. Foram recebidas coroas de flores assinadas por Zezé di Camargo, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, entre outros. Autoridades, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) marcaram presença no local.

Além disso, muitas orações foram feitas, e Maiara e Maraisa cantaram o sucesso Esqueça-me se for capaz, gravada em parceria com Marília Mendonça. Henrique e Juliano também fizeram sua homenagem com a música Flor e o beija-flor. Do lado de fora do ginásio, fãs se reuniram e entoaram diversas canções.

