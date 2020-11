Corpo de paciente do HGE é encontrado na AL-101 Sul

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (2) às margens da rodovia AL-101 Sul, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), no braço do homem há uma pulseira do Hospital Geral do Estado (HGE) com o nome Fernando José da Silva. Ele estava descalço e usando somente bermuda.

Ainda segundo o BPRv, o HGE informou que o paciente Fernando deu entrada no domingo (1º) no hospital após levar uma queda e bater a cabeça. Ele tinha crise de epilepsia e não tomava os medicamentos. O hospital também informou que ele fugiu horas após a internação e era procurado pela família desde então.

A reportagem do G1 entrou em contato com o HGE, às 13h20, mas não obteve resposta.

O corpo foi encontrado por motoristas que passavam pelo local e acionaram o BPRv. De acordo com a polícia, ele não tem marcas de atropelamento.

“Nós fomos ao local achando que seria atropelamento, ou alguma coisa, e ao chegarmos lá a gente viu que não se tratava de atropelamento, o mesmo já estava em óbito no local, estava com uma pulseira do HGE no pulso. Aí fizemos o isolamento do local e estamos aguardando o IC e o IML. Estamos entrando em contato com o HGE porque a gente está sem poder ir lá no hospital, porque a gente está preservando o local. A gente está tentando fazer contato via telefone para saber o que aconteceu, ele está com a pulseira do HGE. [Queremos saber] o motivo, se ele realmente fugiu, o motivo pelo qual ele deu entrada”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Liziário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que uma Unidade de Suporte Básico de Marechal Deodoro foi liberada para socorrer o paciente desacordado, mas quando chegou ao local constatou que ele já estava sem vida.

A assessoria dos Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) disse que os órgãos não foram acionados para a região.

