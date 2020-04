Corpo é encontrado com mãos amarradas e uma corda no pescoço

O corpo de uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado em uma valeta, nessa segunda-feira (27), no bairro da Levada, em Maceió.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), uma guarnição motorizada da Força Tarefa do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) esteve no local e constatou o fato. A vítima, no entanto, foi encontrada em uma valeta, com as mãos amarradas e uma corda passando pelo pescoço. Além disso, o corpo estava enrolado em um lençol.

A polícia informou que a motivação do crime, no momento, é desconhecida. Militares realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito do crime foi encontrado.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados ao local, para a perícia do corpo e o seu recolhimento, respectivamente.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais de Alagoas.

