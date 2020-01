Corpo encontrado no Bolivar é de funcionário de fazenda

O proprietário de uma fazenda, localizada no povoado Bolivar, em São Sebastião, encontrou no final da tarde dessa segunda-feira (13), o corpo de Alex Pascoal dos Santos, em avançado estado de decomposição.

Alex era funcionário da fazenda e seu corpo estava em um local de difícil acesso. O proprietário da fazenda procurava por alguns animais quando se deparou com o corpo do próprio funcionário, reconhecido por uma tatuagem no braço direito com o nome “Manoel” e outra colorida na perna direita.

Após perícia no local, o corpo do homem foi recolhido pelos funcionários do Instituto de Medicina Legal.

Fonte: Já é Notícia