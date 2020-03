Corpos são encontrados na praia de Maragogi

Dois corpos foram encontrados por pescadores na manhã desta segunda-feira (23), na praia de Barra Grande, em Maragogi, Litoral Norte de Alagoas. Os bombeiros dizem que as vítimas são uma criança de aproximadamente dois anos e o pai dela.

Testemunhas relataram aos socorristas que a mãe da criança também teria se afogado. Até o início da tarde, os bombeiros ainda faziam buscas pela terceira vítima. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Por meio de nota à imprensa, a Secretaria de Meio Ambiente lamentou o ocorrido e informou que no local onde o afogamento “afixou por inúmeras vezes placas informativas, alertando sobre os riscos de afogamento, em virtude da rápida subida da maré, mas marginais de forma sistemática e irresponsável vêm furtando-as, deixando os visitantes desinformados e entregues à própria sorte” (leia na íntegra ao final do texto).

Segundo o 6° Batalhão da Polícia Militar (BPM), há informações de que os três seriam turistas, de férias na cidade.

A Polícia Civil também esteve no local e acionou os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para fazer a perícia e recolher os corpos.

Leia abaixo a íntegra da nota da Secretaria de Meio Ambiente de Maragogi:

Nota ao Público

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem o doloroso dever de comunicar que no dia de hoje três pessoas faleceram afogadas na praia do Distrito de Barra Grande, no local conhecido como “Caminho de Moisés”, sendo um casal e uma criança.

É do conhecimento de todos que esta Secretaria de Meio Ambiente afixou por inúmeras vezes placas informativas, alertando sobre os riscos de afogamento, em virtude da rápida subida da maré, mas marginais de forma sistemática e irresponsável vêm furtando-as, deixando os visitantes desinformados e entregues à própria sorte.

Sendo assim, iremos proceder a afixação de novas placas e contamos com a colaboração de todos para que as mesmas não sejam retiradas e, se o forem, que possamos identificar os idiotas que as estão retirando e com isso poder levá-los a responder pelo crime perante a justiça.

Hoje mais três vítimas inocentes pagaram com as suas vidas pela falta de consciência e civilidade de pessoas desprovidas de qualquer senso de responsabilidade para com o seu semelhante, esperamos que consigamos dar um basta definitivo a tal repugnante comportamento.

Maragogi, 23 de março de 2020.

José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira

Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Fonte: G1/AL