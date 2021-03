Coruripe anuncia contratação de novo treinador

O Coruripe anunciou, nessa segunda-feira (1º), dia do seu aniversário de 18 anos de fundação, a contratação do técnico Robson Santos. O profissional chega para assumir a vaga deixada por Dedeco Recife, que deixou o clube na última sexta-feira (26).

Será a primeira vez em que Robson Santos comandará a equipe alviverde e um time do futebol alagoano. Ele assinou contrato até o final do Estadual e chega ao Hulk Praiano ao lado do preparador físico Jorginho.

Trajetórias

Robson Santos já trabalhou em clubes, como o Betim de Minas Gerais, Brusque de Santa Catarina, Rio Verde de Goiás, e em clubes do interior de São Paulo, como Roma Barueri, São Bento, Linense, Matonense, Francana e XV de Piracicaba. Seu último trabalho foi no Boca Junior de Sergipe.

O preparador físico Jorginho já trabalhou no futebol do Iraque e da Guatemala. No Brasil, esteve no Anápolis, em Rio Verde de Goiás e, também, estava no Boca Junior de Sergipe com o técnico Robson Santos.

Trabalho

O técnico comandou, ontem, o primeiro treino no Gersão. O novo treinador do Coruripe demonstrou ser bastante participativo, orientando os atletas frequentemente.

O elenco alviverde realizou treinamento tático. Os atletas que desembarcaram após o W x O contra o CRB trabalharam com o novo técnico e o novo preparador físico.

A dupla vai analisar, auxiliada pelo auxiliar de preparação física Thiago Militão, cada jogador, suas posições e características, além de preparar um time para enfrentar o CSE, na volta ao Estadual, no próximo sábado (06), em Palmeira dos Índios.

Fonte: Gazetaweb com Ascom/AACoruripe