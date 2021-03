Coruripe e Jaciobá empatam em 1 a 1 pelo Alagoano

O Alagoano teve sequência na tarde deste sábado (20). No Gerson Amaral, o Coruripe recebeu o Jaciobá para tentar se afastar do perigo do rebaixamento. Com muitos lances de perigo e um domínio maior do JAC, os times não saíram do 1 a 1. Luiz Bahia abriu o placar para os visitantes e Maycon empatou para o Hulk.

Com empate, o Jaciobá pulou para a quinta colocação, empatado com o Murici, com cinco pontos. O Hulk continua na berlinda, em 7º, podendo ainda ser ultrapassado por ASA e CEO no complemento da rodada. Coruripe e Jaciobá voltam a jogar somente em abril pelo Estadual. No dia 06, o Verdão visita o CSA no Rei Pelé. Já o JAC receberá o CSE no próximo dia 11.

Fonte: Gazetaweb