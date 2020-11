Coruripe vence Jaciobá e segue com chances de classificação

No duelo de alagoanos na décima rodada da Série D, o Coruripe recebeu a equipe do Jaciobá, último colocado do Grupo 4, pela 10ª rodada do Brasileirão, e conquistou a vitória por 3 a 1, no Estádio Gerson Amaral.

O Hulk Alagoano chega a 14 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela. Já o Jaciobá, que continua sem vencer, segue com quatro pontos na lanterna do Grupo 4.

No primeiro tempo, o Jaciobá começou melhor, criou algumas oportunidades, mas foi aos 14 minutos, quando o árbitro anotou pênalti para o Jaciobá, que o meia Cláudio não desperdiçou e abriu o placar para os azulinos de Pão de Açúcar.

Sem se afobar com o placar adverso, os praianos foram buscar o resultado, ainda no primeiro tempo, quando o atacante Willian Araújo marcou aos 19 minutos e o lateral esquerdo Tadeu marcou o segundo e virou o placar.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o Hulk, querendo ampliar o placar. O time da casa seguiu pressionando e, em um contra-ataque fulminante, conseguiu aumentar o marcador. Willian Araújo, de novo, marcou aos 21 minutos e deixou o placar em 3 a 1.

O Coruripe controlou o jogo, segurou o resultado, mesmo com o Jaciobá buscando, pelo menos, diminuir o placar. O volante Renato, que havia entrado com menos de um minuto em campo, foi expulso após uma entrada forte. Resultado final 3 a 1.

Após a vitória, o elenco do Coruripe ganhou a segunda-feira, feriado de Finados, toda de folga. A reapresentação está marcada para as 9h desta terça-feira (03), no Estádio Gerson Amaral.

Próximo Jogo

O Coruripe volta a campo, no próximo sábado, quando visita o Frei Paulistano, às 16h, no Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça, na cidade de Frei Paulo, no interior sergipano.

Ficha técnica:

Coruripe: Alexandre; Lázaro, Salazar, Daciel e Tadeu(Marcelo); Jair Amaral, Palhinha (Renato) e João Grilo (Leandro Sardinha); André Rodrigues (Caio), Alexandre Souza (Willian Araújo) e Gabriel. Técnico: Elenílson Santos.

Jaciobá: Germano; Willian (Marcelo), Adauto, Mikael e Luquinha (Cortez); Edvaldo Rambo, Ailton, Neto e Cláudio (Alisson); Robson e Rogger (David). Técnico: Kinho.

por Jobison Barros com informações da assessoria