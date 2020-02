Coruripe vence o ASA por 1×0 e assume vice-liderança

O Coruripe recebeu o ASA, no Estádio Gerson Amaral, na tarde deste sábado (15). A partida, que abriu a quarta rodada do Campeonato Alagoano, terminou em 1×0 para o Hulk. Quem marcou o único gol do jogo foi o atacante Bruno Solto.

Com a vitória, o Coruripe chega aos seis pontos e assume momentaneamente a segunda colocação da competição. Já o ASA caiu uma posição e estaciona nos quatro pontos.

Ainda sem definição de datas, na próxima rodada o Coruripe enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, enquanto o ASA recebe o Murici, no Coaracy da Mata Fonseca.

A partida

O Hulk já começou o jogo se lançando ao ataque. Com um minuto, André Carioca cruzou rasteiro para André, que chutou de primeira e assustou Gideão.

O gol do Verdão Praiano saiu aos 12′, após boa troca de passes. O atacante Bruno Souto recebeu, sozinho, na área e chutou na saída do goleiro Gideão, assinalando 1×0 para o Coruripe.

A primeira boa chance do ASA na partida veio aos 28 minutos, quando Reinaldo Alagoano recebeu na área, chutou colocado e assustou Gustavo.

O Hulk respondeu aos 33′, após levantamento de André Carioca na área e desvio de Ícaro, que parou na defesa de Gideão.

Já na segunda etapa, aos 6 minutos, João Paulo, do ASA, recebeu na área, fez o giro e chutou forte no gol, quase empatando a partida para o Fantasma.

Um minuto depois, Adriano Apodi cruzou na área, Ricardo Lucena cabeceou a bola e parou no goleiro Gustavo, que viu a redonda bater na trave após ter espalmado.

E só dava Hulk: aos 27′, o autor do gol, Bruno Souto, recebeu, se livrou da marcação e mandou um chutaço. Gideão fez bela defesa.

O Fantasma chegou aos 36 minutos, após cobrança de João Paulo na área, o zagueiro Ricardo Lucena dominou e chutou, mas para fora.

Assim terminou o confronto: 1×0 para o Coruripe, que conheceu sua primeira vitória da competição, em cima do ASA.

por Debora Rodrigues/Gazetaweb