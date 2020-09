Covid-19: 1.301 pessoas já estão curadas em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) divulgou o boletim epidemiológico desta quarta-feira, 23, sobre a pandemia do novo coronavírus em Penedo.

Segundo os dados atualizados, Penedo registra 1.339 casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.301 pessoas já estão curadas da doença responsável por quase 139 mil mortes no Brasil, 2.034 ocorridas em Alagoas até hoje.

Em Penedo, a Covid-19 causou a perda de 13 vidas. A SEMS informa ainda que há 79 casos monitorados, um suspeito e 1.157 descartados.

Localidades

O levantamento atualizado mostra que a maior parte dos casos de Covid-19 em Penedo ocorre no Dom Constantino, bairro que ultrapassou 400 ocorrências nesta quarta-feira, 23, chegado a 401 diagnósticos confirmados.

O boletim atualizado informa 242 casos confirmados no bairro Santa Luzia (Barro Duro), 190 registros no Centro da cidade, 120 no bairro Raimundo Marinho e 110 no Senhor do Bonfim, o tradicional Oiteiro.

Abaixo de cem casos confirmados de contágio pelo coronavírus estão os bairros Santo Antônio – popular Barro Vermelho – com 69 ocorrências; seguido do Santa Izabel (56) e do Santa Cecília (15).

Na zona rural, o panorama permanece estável. O povoado Tabuleiro dos Negros tem 44 casos e os dois núcleos da Cooperativa 41 registros. A comunidade Palmeira Alta continua com 24, Santa Margarida com 15, Capela com oito e Ponta Mofina com quatro casos confirmados de Covid-19 até hoje.

Por Fernando Vinícius – Decom/PMP