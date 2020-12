Covid-19: 1.600 pessoas já se curaram do novo Coronavírus em Penedo

O boletim sobre a Covid-19 em Penedo desta quarta-feira, 16 de dezembro, informa que dos 1.698 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus no município, 1.600 estão curados.

Os dados atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) sobre a pandemia da Covid-19 mostram ainda 1.600 casos descartados, 23 óbitos, 36 pessoas monitoradas e dois casos suspeitos.

Sobre as localidades com maior incidência do coronavírus em Penedo, o bairro Dom Constantino contabiliza 522 registros até hoje.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da SEMS Penedo, o bairro Santa Luzia registra 290 ocorrências, enquanto que o centro da cidade reúne 246 diagnósticos confirmados de Covid. No bairro Raimundo Marinho foram notificados 158 registros e no Senhor do Bonfim 152.

Ainda na área urbana de Penedo, mas com incidência abaixo de cem casos, estão os bairros Santo Antônio (73), popular Barro Vermelho; o Santa Izabel, mais conhecido como Cacimbinhas, com 69 registros; e o Santa Cecília, popular Matadouro, com 18.

Na zona rural de Penedo, o maior número de casos confirmados de Covid-19 está nos dois núcleos da Cooperativa, comunidades vizinhas que totalizam 52 ocorrências.

O povoado Tabuleiro dos Negros continua com 47 registros, enquanto que em Palmeira Alta foram diagnosticados 36 casos. O povoado Santa Margarida alcançou 20 casos; Capela continua com dez confirmações e a Ponta Mofina tem cinco ocorrências.

Mudança de local

A Prefeitura de Penedo informa a mudança da Unidade de Referência em Síndromes Gripais da antiga Escola SESI/SENAI para o posto de saúde da Cohab, no espaço anexo onde antes eram atendidos os moradores do Conjunto São José e adjacências.

O centro de triagem para Covid mantido pela SEMS Penedo funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

Fonte: Decom – PMP