Covid-19: Alagoas já vacinou mais de 70% da população adulta com a primeira dose

Com o avanço da campanha da vacinação contra o novo coronavírus, Alagoas atingiu a marca de 74,26% da população com 18 anos ou mais imunizada com a primeira dose da vacina. Isso significa que 1.774.025 pessoas já se vacinaram. O cálculo foi feito levando-se em consideração a população vacinável, incluída no Plano Nacional de Vacinação. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) é para que todo mundo continue seguindo as restrições sanitárias e o protocolo de distanciamento social.

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em 19 de janeiro deste ano, foram aplicadas em Alagoas o imunizante de dose única (Janssen) e os imunizantes de duas doses Astrazeneca, CoronaVac, e Pfizer.

Com o avanço da vacinação, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, ressalta a diminuição na curva de contágio do novo coronavírus e a redução na ocupação hospitalar. Nessa segunda-feira (30), em Alagoas, apenas 16% dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) estavam ocupados e, do total de leitos, somente 9% estão preenchidos.

O gestor da saúde estadual enfatizou, ainda, a importância da segunda dose, para que a imunização contra o novo coronavírus seja mais eficaz. “Peço para que a população continue respondendo ao chamado para a vacinação, para as duas doses das vacinas. Só assim iremos vencer esta batalha e voltaremos à normalidade”, salientou.

Ayres lembra que Alagoas está cada vez mais perto de vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos. “Vacinar os adolescentes de todo o Estado será um grande passo na luta contra a Covid-19. Mas não podemos deixar de usar a máscara, manter o distanciamento social e higienizar as mãos, pois só assim conseguiremos diminuir a taxa de transmissibilidade”, enfatizou.

Balanço – Até agora Alagoas recebeu do Ministério da Saúde 3.412.250 doses das vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. No total, o Programa Nacional de Imunização (PNI) em Alagoas, órgão vinculado à Sesau, já distribuiu 2.983.258 doses de vacinas para os 102 municípios.

Desde o início da Campanha Estadual de Vacinação, em 19 de janeiro deste ano, foram aplicadas 2.580.063 doses. Deste total, 1.774.025 de pessoas tomaram a primeira dose (D1) e 806.038 já foram imunizadas com a segunda dose (D2) ou dose única (DU).

E para que a luta contra a Covid-19 seja eficaz é preciso continuar atento aos cuidados no combate à Covid-19, inclusive para evitar a proliferação de novas variantes. Por isso, não esqueça:

– Use máscara ao sair de casa;

– Respeite os protocolos de distanciamento social;

– Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel;

– Evite tocar os olhos, nariz ou boca;

– Cubra nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar;

– Fique em casa se você se sentir indisposto;

– Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

Fonte: Secom/AL