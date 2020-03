Covid-19: Alagoas tem 11 casos confirmados

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta quarta-feira (25/03), que Alagoas tem 11 casos confirmados da Covid-19. Os dados constam do Boletim Epidemiológico 19, emitido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

O novo caso confirmado é proveniente do município de Porto Real do Colégio, no interior do Estado. Os outros dez casos confirmados, conforme consta no Boletim Epidemiológico da terça-feira (24/03), têm como local de residência a capital alagoana.

Ainda com relação à Covid-19, Alagoas apresenta 207 casos em investigação e 145 foram descartados, após exames laboratoriais. Entre os casos descartados, está o paciente de 63 anos, que faleceu na última segunda-feira (23), no Hospital Unimed, em Maceió.

Municípios com casos investigados – Dos 207 casos em investigação, 10 são de Arapiraca; 1 da Barra de Santo Antônio, 2 da Barra de São Miguel; 1 de Belém; 2 de Cajueiro; 6 de Campo Alegre; 1 de Colônia Leopoldina; 2 de Flexeiras; 1 de Ibateguara; 145 de Maceió; 1 de Major Izidoro; 4 de Maragogi; 2 de Maravilha, 1 de Maribondo e 1 de Mata Grande.

Conforme o Boletim Epidemiológico 19, também existem 2 casos em investigação no município de Monteirópolis; 1 em Olho d’Água das Flores; 2 em Ouro Branco; 3 em Palmeira dos Índios; 1 em Paripueira; 1 em Piaçabuçu; 1 em Piranhas; 4 em Poço das Trincheiras; 5 em Rio Largo; 4 em Santana do Ipanema; 1 em São José da Tapera; 1 em Satuba e 1 em Teotonio Vilela.

Fonte: Sesau/AL