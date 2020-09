Covid-19: Boletim registra 1.407 casos do novo coronavírus em Penedo

O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo informa que dos 1.407 casos confirmados de contágio por Covid-19, 1.333 estão curados da doença que tem 14 óbitos registrados no município até terça-feira, 29 de setembro.

Os dados mais recentes da pandemia do novo coronavírus em Penedo informam ainda 75 casos monitorados, dois suspeitos e 1.199 descartados.

Ocorrência de Covid-19 por localidade de Penedo

Na área urbana, 413 casos confirmados do novo coronavírus foram registrados no bairro Dom Constantino, 253 no Santa Luzia, 202 no Centro da cidade, 132 no bairro Raimundo Marinho e 114 no Senhor do Bonfim, também conhecido como Oiteiro.

Abaixo de cem registros continuam os bairros Santo Antônio (69), Santa Izabel (57) e Santa Cecília (15).

Os casos confirmados da doença também ocorrem na zona rural de Penedo, com 44 registrados no Tabuleiro dos Negros, 48 nos dois núcleos na Cooperativa, 26 na comunidade Palmeira Alta, 19 casos na Santa Margarida, nove na Capela e quatro na Ponta Mofina.

